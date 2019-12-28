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  4. GÜNCELLEME - Samsun'daki silahlı saldırıya ilişkin iki şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Samsun'daki silahlı saldırıya ilişkin iki şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 21:11 | Son Güncelleme

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Samsun'da 4 ayrı silahlı saldırıda 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde barlara tüfekle rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.K, F.K, Y.T, F.T. ve G.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 şüpheliden A.K. ile F.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde dün iki araçla 4 bara tüfekle rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayıp kaçtıkları öne sürülen 5 şüpheli, suç aleti tüfekle yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun silahlı saldırı tutuklama

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