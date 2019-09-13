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GÜNCELLEME - Samsun'daki "torbacı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 20:12 | Son Güncelleme

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliden 6'sı daha tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 6'sı daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bafra Adliyesine sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkez ve Bafra ilçesinde belirlenen adreslere 3 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü tutuklanmış, 4'ü de serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun uyuşturucu operasyonu

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