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GÜNCELLEME - Samsun'daki "torbacı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekiplerce önceki gün düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, 3,15 gram sentetik uyuşturucu, 217 kapsül sentetik ecza hapı, bir gram esrar, skunk ve 132 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

GÜNCELLEME - Samsun'daki "torbacı" operasyonu

- Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'daki "torbacı" operasyonu

Samsun'daki "torbacı" operasyonu

Samsun'daki "torbacı" operasyonu

Samsun'daki "torbacı" operasyonu

Samsun'daki "torbacı" operasyonu

Samsun'daki "torbacı" operasyonu

Samsun'daki "torbacı" operasyonu

Samsun'daki "torbacı" operasyonu

Samsun'daki "torbacı" operasyonu

Samsun'daki "torbacı" operasyonu

Samsun'daki "torbacı" operasyonu

Samsun'daki "torbacı" operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun uyuşturucu operasyonu

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