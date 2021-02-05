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GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı

05.02.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sokak satıcılarına yönelik kent merkezi, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde belirlenen adreslere 2 Şubat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

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