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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 ölü, 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 17:57 | Son Güncelleme

Haliliye ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı ÖLÜ BİLGİSİ EKLENDİ, YARALI VE GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 ölü, 10 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kırsal Kanatlı Mahallesi'nde Kubat ve Bugenç aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Vedat, Kerem, Enes, Cafer, Necmi ve Ali Bugenç ile Mehmet ve Muzaffer Kubat ile aynı aileye mensup 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet ve Muzaffer Kubat, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu, bazılarının ise taburcu edildiği öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Öte yandan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in güvenlik güçleriyle ve ailelerin ileri gelenleriyle telefonla görüşüp bilgi aldığı öğrenildi.

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