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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 18:53 | Son Güncelleme

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan ve terör örgütü DEAŞ'ın Tel Abyad sözde emiri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, DEAŞ üyesi bir teröristin yasa dışı yollarla yurda gireceği yönünde istihbarat alan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Güvenlik güçleri, Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad'ın sözde emiri olduğu ileri sürülen H.İ'yi yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakaladı.

Zanlının üzerinde çok sayıda örgütsel doküman, cep telefonu ve bazı belgeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Akçakale Devlet Hastanesine getirilen zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ operasyon Şanlıurfa

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