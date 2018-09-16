GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve iki oğlu öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Halil K'nin kullandığı 63 T 0260 plakalı ticari taksi, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 18'inci kilometresindeki Kabahaydar kavşağında 33 DZY 42 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile ticari taksideki Mehmet Emin, oğulları Reşit ve Ömer Kahraman, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Emin ile oğulları Reşit ve Ömer Kahraman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba ve çocuklarının cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kahraman ailesinin Yusuf Kuyu Mahallesi'ndeki hacı ziyaretinden döndükleri öğrenildi.

