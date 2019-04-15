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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da "joker" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 20:51 | Son Güncelleme

Başkalarının yerine SRC belgesi sınavına girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 24 şüpheli 22'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Şanlıurfa'da para karşılığı başkalarının yerine SRC belgesi sınavına girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 zanlıdan 22'si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan'daki Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Sınavı'na (SRC), kursiyerlerin yerine para karşılığında başka kişilerin gireceği yönündeki bilgi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen okulda önlem aldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda başkalarının yerine sınava girdikleri öne sürülen ve "joker" olarak tabir edilen 22 kişi ile 2 kursiyeri gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 24 zanlıdan 22'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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