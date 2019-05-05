HABER

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kaybolan çocuklar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 07:32 | Son Güncelleme

Merkez Karaköprü ilçesinde badem toplamaya gittikleri ve kayboldukları öne sürülen yaşları 4 ile 9 arasında değişen 4 çocuk bulundu - Mahalledeki taziye evinde uyuduğu tespit edilen çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi - Çocuklardan Mustafa Akkuş'un babası Fethi Akkuş: - "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, dün çok korktuk, endişelendik şimdi de o kadar çok sevindik. Allah'a şükür çocuklar bulundu" AİLELER VE AFAD İL MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde badem toplamaya gittikleri ve kayboldukları öne sürülen, yaşları 4 ile 9 arasında değişen 4 çocuk yaklaşık 12 saat sonra sağ bulundu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Büyük Alanlı Mahallesi'nde yaşayan ve badem toplamaya gittikten sonra kayboldukları iddia edilen Mustafa Akkuş (4), Ali Karademir (5), Fatma Karataş (7) ve Kübra Karademir'i (9) arama çalışmaları sabaha kadar sürdü.

Jandarma, komandolar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ekipleri ile köy halkının katıldığı çalışmalar, sabah, çocukların kaybolduğu bölgede yoğunlaştı.

Jandarmaya ait bir drone de kullanılan arama çalışmaları sonucunda 4 çocuğun mahallenin taziye evinin bir bölümünde uyuduğu tespit edildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocukların soğuk havadan etkilendiği görüldü. Ambulansa alınan çocukların yakınları ise büyük sevinç yaşadı.

Çocukların bulunması üzerine cami hoparlöründen anonslar yapılarak aramalara son verildi.

Mustafa Akkuş, Ali Karademir, Fatma Karataş ve Kübra Karademir, aileleriyle hasret giderdikten sonra kontrol amaçlı ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

- "Çok korktuk"

Çocuklardan Mustafa Akkuş'un babası Fethi Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, dün çok korktuk, endişelendik şimdi de o kadar çok sevindik. Allah'a şükür çocuklar bulundu. Taziye evine girmişler ve orada kalmışlar. Dünden itibaren seferber olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Ali Karademir'in babası Aziz Karademir ise sevinçten ne söyleyeceğini bilemediğini dile getirerek, jandarma, komandolar, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine şükranlarını iletti.

AFAD İl Müdürü Mahmut Sönmez de uzun süren yorucu çalışmanın ardından çocukları sağ salim buldukları için mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Zor bir arazide çalıştıklarına dikkati çeken Sönmez, şunları kaydetti:

"Dün akşam saatlerinden itibaren kaybolan 4 çocuğumuz vardı. Akşamdan itibaren AFAD, jandarma, sağlık ekipleri, itfaiye ekibi ve köylülerle birlikte alanda arama ve tarama çalışmaları yapıldı. Zor bir alandı kayalıkların çok olduğu ve otların uzun olduğu bir bölgeydi ama önemli olan çocukların sağ salim bulunmasıydı. Biraz önce çocuklara kavuşuldu. Sağlık durumları iyi. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok mutluyuz."

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
Tekirdağ için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak? Tekirdağ için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?
Şırnak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak? Şırnak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD arama çalışmaları Jandarma kaybolan çocuklar Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...

Medyum Keto hayatını kaybetti

Medyum Keto hayatını kaybetti

Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

İstanbul'da can pazarı! Bina içeriden çöktü: Yaralılar var!

İstanbul'da can pazarı! Bina içeriden çöktü: Yaralılar var!

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

Maduro'dan dikkat çeken sözler! Savaş uyarısı

Maduro'dan dikkat çeken sözler! Savaş uyarısı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yalova için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Van için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Van için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Uşak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Uşak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Tunceli için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Tunceli için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Trabzon için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Trabzon için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Tokat için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Tokat için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.