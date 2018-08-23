HABER

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 00:16 | Son Güncelleme

Odun satışı yapan esnafın faaliyet gösterdiği pazarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor DETAYLAR VE AÇIKLAMALAR EKLENDİ

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Paşabağı Mahallesi'nde odun satışı yapan esnafın faaliyet gösterdiği pazarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile TOMA sevk edildi.

Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ve TOMA'lar yangına müdahale ediyor.

Ekipler, alevlerin olay yeri yakınlarında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Öte yandan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ile Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da olay yerinde incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gülpınar, yangın nedeniyle vatandaşlara geçmiş dileklerini iletti.

Yangının kısa sürede söndürülmesini temenni eden Gülpınar, şöyle konuştu:

"Kereste olması işi biraz sıkıntıya sokuyor. Şanlıurfa ve bütün ilçe belediye ekipleri burada. İnşallah el birliğiyle söndürürler. Arkadaşlar yoğun çaba harcıyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Bayram günü tabii üzücü bir olay. İnşallah bu tür felaketlerle bir daha karşılaşmayız ama bu bittikten sonra tedbir alınması lazım diye düşünüyorum. Bence bu pazarın burada olması biraz sıkıntı arz ediyor. İnşallah yetkililer en kısa zamanda buna bir çare bulur."

Başkan Fevzi Demirkol ise yangının başka yerlere sıçramaması için ekiplerin çaba gösterdiğini belirterek, "TOMA ekibi de yangına müdahale ediyor. Temennimiz kısa sürede yangının söndürülmesi ve esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi. Ben burada çalışan tüm ekiplere ve cansiperane şekilde hayatlarını tehlikeye atarak yangına müdahale eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun." dedi.

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın

- Odun satışı yapan esnafın faaliyet gösterdiği pazarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor DETAYLAR VE AÇIKLAMALAR EKLENDİ

1 / 11

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın
2 / 11

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın
3 / 11

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın
4 / 11

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın
5 / 11

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın
6 / 11

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın
7 / 11

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın
8 / 11

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın
9 / 11

Şanlıurfa oduncu pazarında yangın

Şanlıurfa oduncu pazarında yangın
10 / 11

Şanlıurfa oduncu pazarında yangın

Şanlıurfa oduncu pazarında yangın
11 / 11

Şanlıurfa oduncu pazarında yangın

Şanlıurfa oduncu pazarında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa itfaiye yangın

En Çok Okunan Haberler

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı

Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.