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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 15:42 | Son Güncelleme

Çam ağaçlarının zarar gördüğü yangın söndürüldü, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre ilçede, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe ören yeri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonunda alevler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Öte yandan ormanda bulunan bir kaplumbağa da ekiplerce kurtarılarak araca alındı.

Çalışmaları olay yerinde koordine eden Şanlıurfa Orman İşletme Müdürü Fadıl Topdağ, AA muhabirine, her ihtimale karşı soğutma çalışmalarının yarına kadar devam edeceğini belirtti.

Topdağ, soğutma işlemlerinin ardından yangının çıkış sebebi ve zarar gören ağaçlarla ilgili gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye orman Şanlıurfa yangın

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