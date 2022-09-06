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  4. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da otobüse çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da otobüse çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

06.09.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı kameraya yansıdı GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

Şanlıurfa'da durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti.

Ahmet Erten (61) idaresindeki 63 DC 567 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 5. kilometresinde durakta yolcu indiren İ.B'nin kullandığı 63 AB 872 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü ve eşi Şükran Erten (60) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kısa süreliğine aksadığı yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Otobüs sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza anı ise otobüsün araç içi kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otobüsün durakta durduğu sırada arkadan gelen otomobilin çarpma anı yer alıyor.

Kayıtlara, yolcuların kazanın şokuyla araçtan dışarıya çıkmaları, otomobildeki kişilere yardım için koşturmaları yansıyor.

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Şanlıurfa kaza otobüs

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