GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri güvenlik korucusu iki kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi İkiağız Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akraba ailelerin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahların da kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İbrahim Bağış (36) ile güvenlik korucusu olduğu öğrenilen İbrahim Bakış (30), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Halil Y, Mehmet Y, Mahmut Y, Reşat Y. ile Halil Ç'nin tedavileri devam ediyor.

Jandarma ve polis ekipleri, mahalle ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

