GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, baba Mehmet (68) ile oğulları İbrahim Halil (32), Murat (35) ve Ramazan Güven (38) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumları ağı olan kardeşler, İbrahim Halil, Murat ve Ramazan Güven müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kavganın meydana geldiği mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Güvenlik güçlerinin, olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

