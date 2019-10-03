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GÜNCELLEME- Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 18:08 | Son Güncelleme

Otomobile açılan ateş sonucu üç kişi hayatını kaybetti DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME- Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 3 ölü

Şanlıurfa'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa-Mardin kara yolunun Osmanbey Yerleşkesi yakınlarında 63 YV 162 plakalı otomobile henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, araçtaki Ahmet Kubat, Hüseyin Kubat ve Mehmet Ali Elvan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, kara yolunu trafiğe kapatarak olay yerinde inceleme başlattı.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlamasının ardından cesetler Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınları bölgeye geldi.

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 3 ölü

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 3 ölü

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 3 ölü

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 3 ölü

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı Şanlıurfa

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