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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 21:29 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 6'sı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Şanlıurfa'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akçakale, Bozova, Eyyübiye, Haliliye ve Siverek ilçelerinde bazı kişilerin örgüt kurarak çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında güvenlik korucularının da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, sıvı ve gaz halindeki enerji nakil hatlarından nitelikli hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve kamu malına zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i köy korucusu 6 kişi tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 15'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma suç örgütü Şanlıurfa

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