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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 21:14 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK/YPG ile irtibatlı oldukları, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Terör örgütü PKK/KCK/YPG'yle irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair haklarında bilgiler bulunan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri ileri sürülen 10 zanlı, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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adliye Şanlıurfa Terör örgütü tutuklama

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