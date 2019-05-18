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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:09 | Son Güncelleme

Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, bir komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis yaralandı - Operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi ŞEHİT VE YARALI POLİSLERİN İSİMLERİ EKLENDİ

Şanlıurfa'nın Halfeti içesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir komiser yardımcısı şehit düştü, 2 polis yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Dergili Mahallesi'nde bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

İki teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dergili Mahallesi'nde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik meskun mahal operasyonunda çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olayda, büyük bir kahramanlık ve cesaret örneği gösteren bir komiser yardımcımız şehit olmuş, 2 güvenlik görevlimiz yaralanmıştır. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınları ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu bilgiler paylaşıldı:

"Jandarma ve emniyet özel harekat unsurlarının terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyon esnasında çıkan çatışmada büyük bir kahramanlık ve cesaret örneği gösteren Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit olmuştur. Şehidimizin naaşı, düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacaktır."

Öte yandan, operasyonda yaralanan polis memurları Mahmut Aykal ve Ramazan Kaya'nın Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri sürüyor.

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Halfeti operasyon polis Şanlıurfa şehit

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