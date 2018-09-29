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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 21:26 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan provokasyon yaptıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Şanlıurfa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili sosyal medyadan provokasyon yaptıkları öne sürülen 15 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Osmanlı Mahallesi'nde önceki gün iki grup arasında 2 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı kavganın ardından bazı şüphelilerin sosyal medyadan provokasyon yaptıkları iddiasıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Kentte 27 Eylül'de 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Mahmut ve Mesut Dağ yaşamını yitirmiş, Müslüm ve Murat Dağ yaralanmıştı.

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gözaltı Provokasyon sosyal medya Şanlıurfa'daki silahlı kavga

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