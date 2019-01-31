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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 19:06 | Son Güncelleme

Viranşehir ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Viranşehir ilçe merkezi ile kırsalda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Viranşehir ilçesinde, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla dün 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı operasyon Şanlıurfa Viranşehir

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