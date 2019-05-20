GÜNCELLEME - Sarar çiftinin evindeki soygun

ESKİŞEHİR (AA) - Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini Eskişehir'deki evlerinde silahla rehin aldıkları iddia edilen zanlılardan 2'si gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'ndeki konutlarına gelen silahlı şüpheliler tarafından rehin alınmaları ve soyguna ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinden oluşturulan özel ekip, kent genelinin yanı sıra çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yabancı uyruklu olduğu bildirilen bir kadın zanlının, Yalova'da yakalanarak Eskişehir'e getirildiği öğrenildi.

Öte yandan, olaya karıştığı öne sürülen bir erkek şüpheli de Eskişehir dışında polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Polis, elde edilen güvenlik kameraları ve deliller doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

