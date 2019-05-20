HABER

GÜNCELLEME - Sarar çiftinin evindeki soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 17:23 | Son Güncelleme

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşinin Eskişehir'deki evlerinde silahla rehin alınmaları ve soygunla ilgili 2 kişi yakalandı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini Eskişehir'deki evlerinde silahla rehin aldıkları iddia edilen zanlılardan 2'si gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'ndeki konutlarına gelen silahlı şüpheliler tarafından rehin alınmaları ve soyguna ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinden oluşturulan özel ekip, kent genelinin yanı sıra çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yabancı uyruklu olduğu bildirilen bir kadın zanlının, Yalova'da yakalanarak Eskişehir'e getirildiği öğrenildi.

Öte yandan, olaya karıştığı öne sürülen bir erkek şüpheli de Eskişehir dışında polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Polis, elde edilen güvenlik kameraları ve deliller doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Baro ve Tabip Odası’ndan kadın cinayetine kınamaBaro ve Tabip Odası’ndan kadın cinayetine kınama
İzmir’de ölüme davetiye çıkaran yolculukİzmir’de ölüme davetiye çıkaran yolculuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Sarar

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Feci ölüm! Sıkışarak can verdi

Feci ölüm, gören kafasını çevirdi! Sıkışarak can verdi

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

Asit saldırısına uğramıştı! Berfin eski yüzüne kavuşmak için tedaviye başladı

Aylar sonra aynaya baktı ve... Tek hayali var o da...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.