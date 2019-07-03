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GÜNCELLEME - Sarar çiftinin evindeki soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 22:43 | Son Güncelleme

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı Eskişehir'deki evlerinde darbedip çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da yakalanan 6 şüpheli, Edirne'deki işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirildi ZANLILARIN ESKİŞEHİR'E GETİRİLİŞLERİ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı Eskişehir'deki evlerinde darbettikleri ve evdeki çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da gözaltına alınan 6 zanlı, Türkiye'ye iade edildi.

İçişleri Bakanlığı yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra Bulgaristan'da yakalanan 4'ü kadın 6 şüphelinin, iade işlemleri tamamlandı. Lubimets (Habibçeova) kentinde tutuklu bulunan zanlılar, Bulgaristan polisince Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne ve Eskişehir emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kente getirildi.

Şüpheliler, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık taramasının ardından sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, mayıs ayında, Eskişehir'deki evlerinde darbedilmiş ve çelik kasalarından soygun gerçekleştirilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olacak çalışan Moldova uyruklu kadın tutuklanmış, araç kiralama işi yapan diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpolünün devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra şüpheliler, Bulgaristan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Zanlılar, geçen ay Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.

Mahkeme, Türkiye'nin iade isteğine ilişkin bazı eksik belgelerin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı ertelemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Sarar soygun

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