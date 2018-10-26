GÜNCELLEME - Saraybosna'daki silahlı saldırı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da otomobil hırsızlarının açtığı ateş sonucu iki polis memuru hayatını kaybetti.

Saraybosna'daki Alipasino Polje semtinde saat 04.20'de meydana gelen silahlı saldırıda, polislerden biri olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan diğer polis kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Saraybosna Kantonu Başbakanı Adem Zolj, faillerin bulunması için ülke genelindeki tüm kurumlarla iş birliği yapacaklarını belirterek, "Görev başındaki polisi öldürmek devlete yönelik bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Saraybosna Kantonu İçişleri Bakanı Vedran Mulabdic de faillerin bir an önce adalete teslim edilip en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğini vurguladı.

Olayda, Alipasino Polje semtinde Hırvatistan plakalı bir aracı çalmak üzere olan hırsızlar, olay yerine polis aracının gelmesi üzerine araca ateş açtı. Yoğun ateş altında kalan polisler karşılık verme imkanı dahi bulamazken, biri olay yerinde diğeri hastanede hayatını kaybetti.

