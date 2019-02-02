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GÜNCELLEME - Sarı yelekliler 12. kez sokaklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 23:08 | Son Güncelleme

Polisin eylemlerde biber gazı kullanmasına tepki gösteren sarı yelekliler, ülke genelinde 12. kez sokaklara döküldü - Paris'te polis eylemcilere sert müdahelede bulundu, 22 kişi gözaltına alındı - Valence'daki eylem öncesinde 18 kişi gözaltına alındı - Ülke genelindeki gösterilere 58 bin 600 kişi katıldı GÖZALTI VE KATILIMCI SAYISI GÜNCELLENDİ

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler ülke çapında düzenlendikleri gösterilerde çok sayıda eylemcinin yaralanmasına neden olan biber gazı kullanımına tepki gösterirken, Paris'te polis protestoculara sert müdahalede bulundu.

Sarı yelekliler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümete karşı seslerini bir kez daha duyurmak için ülke genelinde 12. kez sokağa çıktı. Polisin eylemlerde kullandığı biber gazına tepki gösteren göstericiler biber gazının yasaklanmasını talep etti.

Paris'in Felix-Eboue Meydanı'nda toplanan eylemciler, Republique Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Priscillia Ludosky, Maxime Nicolle, Eric Drouet ve gösterilerde biber gazından yaralanan protestocular da yer aldı. Göstericiler kordon kurarak bu kişilerin güvenliğini sağladı.

Yürüyüşte herhangi bir gerginlik yaşanmadı ancak göstericiler Republique Meydanı'na geldiğinde polisle protestocuların arasında olaylar çıkarken, polis eylemcilere biber gazı sıktı ve sert müdahalede bulundu. Meydanın etrafı polis tarafından sarılırken, metro ulaşımı durduruldu.

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemde çıkan olaylarda 22 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Toulouse, Strazburg ve Nancy kentlerinde düzenlenen gösteride polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşandı. Nantes'taki eylemde yaşanan olaylarda 2 polis yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Valence Valiliği, kentte yapılacak protesto öncesinde 18 kişinin gözaltına alındığı duyurdu.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre de ülke genelindeki gösterilerde 58 bin 600 kişi yer alırken, Occurence adlı şirketin Fransız basını için yaptığı sayıma göre Paris'teki eyleme 13 bin 800 kişi katıldı.

Ülke çapındaki protestolarda yaklaşık 80 bin polis görev yaptı.

Danıştay, ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İnsan Hakları Liginin (LDH), polisin, sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanmasını yasaklama talebini reddetmişti.

Hükümet, protestolarda kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanmaya ihtiyacı olduğunu savunuyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, yaptığı açıklamada, gösterilerde çok fazla kişinin yaralanmasına neden olan biber gazı kullanımından endişe duyduğunu vurgulamıştı.

Liberation gazetesi, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 göstericinin yaralandığını ve 14 göstericinin bir gözünü kaybettiğini belirtmişti.

Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, sarı yeleklilerin gösterilerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için polisin biber gazı kullanmasına tepki göstermişti.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

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Fransa gösteri Sarı yelekliler

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