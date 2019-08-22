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GÜNCELLEME - Şehit Güntekin son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 14:39 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin, baba ocağı Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı - Şehidin kardeşi Uzman Çavuş Berat Erdi Güntekin: - "Ağlamayacağız, bizi bölmek isteyenleri güldürmeyeceğiz, onlara fırsat vermeyeceğiz" ŞEHİDİN DEFNEDİLDİĞİ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin, baba ocağı Erzurum'da toprağa verildi.

Askerler ve yakınlarınca Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınan Şehit Güntekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'ne getirilerek katafalka konuldu. Öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Nesrin, eşi Ezgican, 3 yaşındaki kızı Mira Esila, kardeşi Berat Erdi, kız kardeşleri Pınar ve Şeydanur Güntekin katıldı.

Törende, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve İbrahim Aydemir, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile askeri yetkililer ve Erzurumlular da hazır bulundu.

Güntekin'in naaşı, Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerce bir süre omuzlarda taşınıp top aracına konularak toprağa verilmek üzere Dumlu Şehitliği'ne götürüldü.

Muhammed Ferdi Güntekin'in naaşının camiden götürülüşü sırasında annesi ve kız kardeşleri asker selamı verdi, vatandaşlar da tekbir getirdi.

Tören sırasında da şehidin küçük kızı Mira Esila'nın, babasının fotoğrafını sevmesi dikkati çekti.

Şehidin naaşı, götürüldüğü şehitlikteki dualar eşliğinde defnedildi. Defin işlemi sırasında askerlerce saygı atışı gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, şehidin son yolculuğuna uğurlanması sonrası annesi Nesrin Güntekin'e özel bir kutudaki Türk bayrağını takdim etti.

- "Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Şehidin Uzman Çavuş olan kardeşi Berat Erdi Güntekin, tabutun başında "Ağlamayacağız, bizi bölmek isteyenleri güldürmeyeceğiz, onlara fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Evli ve bir çocuk babası Güntekin'in, bir süre önce babasını kaybettiği öğrenildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü bölgesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetinin sağlanması ve bölgede olduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun Operasyonu"nda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.

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Erzurum Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin Narmanlı Camii Silopi şehit şırnak

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