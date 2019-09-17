GÜNCELLEME - Senegal'de kano battı: 6 ölü

Senegal'in başkenti Dakar'ın Atlas Okyanusu kıyısındaki Madeleine Adacığı yakınında kanonun batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Başkente kıyı adacığa 43 ziyaretçiyi taşıyan ve içinde yabancı turistlerin de bulunduğu kano aniden bastıran şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Kanonun batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, aralarında yaralıların da olduğu 37 kişi adacığa sığındı.

Kurtarma ekibi, gıda ve yardım malzemeleriyle adaya geçti.

Güvenlik gerekçesiyle adada mahsur kalanlar sabah tahliye edilebildi.

