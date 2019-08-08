HABER

GÜNCELLEME - Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 23:55 | Son Güncelleme

SÜRÜCÜ VE PLAKA BİLGİSİ EKLENDİ, ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dolusalkım köyünde, Orhan Akar'ın kullandığı 34 JJ 7481 plakalı, köylüleri taşıyan minibüs şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki Hüseyin Budak (7) yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazıları askeri helikopterle kent merkezinde nakledilerek Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğerleri ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Yaralılardan Hacı Akbudak (60), hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

PARTNER Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri
'Derebeyi' 20 bin, 'Ağabey' 2 bin 300 TL'ye satıldı'Derebeyi' 20 bin, 'Ağabey' 2 bin 300 TL'ye satıldı
İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesindeİçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siirt trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! 'Bütün yanılgıların sebebi...'

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! 'Bütün yanılgıların sebebi...'

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 1'i çocuk 2 ölü, 10 yaralı

Yolcu minibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

8 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 25 milyon TL devretti

Son dakika: AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

Son dakika: Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! ' Bütün yanılgıların sebebi...'

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! 'Bütün yanılgıların sebebi...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.