GÜNCELLEME - Silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Silvan'ın Gökçetevek Mahallesi'nde komşu iki aile arasında tartışma çıktı.
Tarım aracının konulduğu yerle ilgili yaşandığı iddia edilen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu baba Nedim Oğramak olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Mevlüt Oğramak ve Umut K. yaralandı.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Oğramak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerce yapılan çalışmada, olayla ilgili İmran K. yakalandı, Cüneyt K'yi yakalama çalışması sürüyor.
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