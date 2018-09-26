GÜNCELLEME - Sınır ihlali yapan Umut Ali Özmen Türkiye'ye dönecek

Kars'ın Akyaka ilçesinden sınır ihlali yaparak geçtiği Ermenistan'da yakalanan ve bir süre sonra serbest bırakılan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen'in Türkiye'ye dönebilmesi için işlemleri devam ediyor.

Baba Mustafa Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Umut Ali Özmen'in, 24 Temmuz 2018'de sınır ihlali yapması üzerine Ermenistan'da gözaltına alındığını hatırlattı.

Oğlunun, dün akşam saat 19.00 sularında serbest bırakıldığını söyleyen baba Özmen, "Şu an birlikteyiz. Umut'un pasaportu olmadığı için bazı işlemler, yazışmalar halen sürüyor. İşlemlerin ve yazışmaların bitmesi durumunda bugün yola çıkmayı planlıyoruz. Gürcistan üzerinden Türkiye'ye geçiş yapacağız." dedi.

Umut Ali Özmen de cep telefonu aracılığıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, serbest kalmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük katkısı olduğunu belirterek, ülkeye döndüğünde Erdoğan'ın elini öpmek istediğini dile getirdi.

Şu an Ermenistan'da serbest olduğunu söyleyen Özmen, şunları kaydetti:

"Şu an Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan sayesinde dışarıdayım. Erdoğan ve bütün Türkiye'ye çabalarından dolayı teşekkür ederim. Cezaevinden çıktım, dışarıdayım. Çay içtim, dolaştım. Türkiye'ye geçiş yapınca da Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile görüşüp elini öpmek isterim."

Akyaka ilçesine bağlı Küçük Durduran köyünde oturan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Ermenistan'da gözaltına alınmıştı.

Olayın haber alınmasının ardından Ermeni makamlarının konunun diplomatik kanaldan çözümü yönündeki talepleri üzerine Kars Valiliği, Özmen'in iadesinin sağlanması için durumu Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına bildirmişti.

