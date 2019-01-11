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GÜNCELLEME - Sinop açıklarında balıkçı teknesinin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 18:42 | Son Güncelleme

Kayıp kişinin bulunması amacıyla yürütülen arama çalışmasına ara verildi ÇALIŞMALARA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Karadeniz'de Gerze açıklarında batan, bir kişinin öldüğü, 2 kişinin kurtarıldığı balıkçı teknesinde kaybolan Murat Yağcı'nın bulunması amacıyla dün ara verilen çalışmalara sabah yeniden başlandı.

Sahil güvenlik ekiplerince gün boyu yapılan aramalarda Yağcı'ya ait bir bulguya rastlanmaması üzerine çalışmalara ara verildi.

Gerze ilçesi Döngel mevkisinde dün batan balıkçı teknesinde bulunanlardan Nadir Özer yaşamını yitirmiş, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin kurtarılmış, Murat Yağcı ise kaybolmuştu.

Yılmaz ve Çetin, Gerze'deki tedavilerinin ardından Sinop Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

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