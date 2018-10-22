GÜNCELLEME - Sinop'ta mantar toplamaya giden çift kayboldu

SİNOP (AA) - Sinop'ta mantar toplamaya giden çift kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Sinop'ta yaşayan 70 yaşındaki Fevzi ve Ayten Başar çifti, Akliman mevkisindeki ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Ormanda yolunu şaşıran çift, cep telefonuyla akşam saatlerinde jandarmayı arayarak kaybolduklarını bildirdi.
Bunun üzerine Jandarma, Sinop Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 7 saat süren ve jandarma arama kurtarma köpeği "Halka"' ile Sinop Off-Road Kulübü üyelerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucunda, Fevzi ve Ayten Başar çiftine, araçlarını bıraktıkları bölgeye 10 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ulaşıldı.
Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kendisini yok yazan öğretmenin başına silah dayadı!
İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu’nda dikkat çeken valiz trafiği!
İstanbul Barosu seçimlerinde, ekran kapatma skandalı!
Almanya'dan Suudi Arabistan'a yaptırım kararı: Silah satışı yapılamaz
Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!
Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum