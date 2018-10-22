HABER

GÜNCELLEME - Sinop'ta mantar toplamaya giden çift kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 02:12 | Son Güncelleme

Mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan çift bulundu KAYIP ÇİFTİN BULUNMASI EKLENDİ

SİNOP (AA) - Sinop'ta mantar toplamaya giden çift kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Sinop'ta yaşayan 70 yaşındaki Fevzi ve Ayten Başar çifti, Akliman mevkisindeki ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Ormanda yolunu şaşıran çift, cep telefonuyla akşam saatlerinde jandarmayı arayarak kaybolduklarını bildirdi.

Bunun üzerine Jandarma, Sinop Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 7 saat süren ve jandarma arama kurtarma köpeği "Halka"' ile Sinop Off-Road Kulübü üyelerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucunda, Fevzi ve Ayten Başar çiftine, araçlarını bıraktıkları bölgeye 10 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ulaşıldı.

Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERŞehrin stresinden kaçıp kafa dinlemek istiyorsanız bu yerler tam size göre!Şehrin stresinden kaçıp kafa dinlemek istiyorsanız bu yerler tam size göre!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştüDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısıMeteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akliman Ayten Başar Fevzi Başar sinop

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında flaş açıklama!

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında flaş açıklama!

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

Fenerbahçeli Tyler Ennis'in ayağı kırıldı!

Fenerbahçeli Tyler Ennis'in ayağı kırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyanet'ten 'deizm, ateizm, agnostisizm ve yanlış din algılarını' ölçmek için kamuoyu araştırması

Diyanet'ten 'deizm, ateizm, agnostisizm ve yanlış din algılarını' ölçmek için kamuoyu araştırması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Nevşin Mengü'den cinsiyetçi paylaşımlara tepki

Nevşin Mengü'den cinsiyetçi paylaşımlara tepki

Ağzını ve patilerini bağlayıp ölüme terk ettiler

Ağzını ve patilerini bağlayıp ölüme terk ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.