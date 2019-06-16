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GÜNCELLEME - Sinop'ta motosiklet traktöre çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 19:41 | Son Güncelleme

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü doktor Raif Çaylı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti DOKTORUN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

SİNOP (AA) - Sinop'un Durağan ilçesinde traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Boyabat yönüne giden Raif Çaylı'nın kullandığı 55 JS 919 plakalı motosiklet, Yandak köyü yakınlarında Mehmet Uğur yönetimindeki 57 AY 655 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Çaylı, 112 Acil Servis ekibince Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çaylı, ilk müdahalesinin ardından hava ambulansıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesindeki özel hastanede doktor olan 2 çocuk babası Çaylı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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