GÜNCELLEME- Şırnak'ta cip çaya devrildi: 1 ölü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde çaya devrilen cipin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kent merkezinden Beytüşşebap ilçesine giden Veysi Gök'ün (38) kullandığı 73 AC 889 plakalı cip, Hilal beldesinde çaya devrildi.

Cipte bulunan Mehmet ve İhsan Gök, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı, sürücü ise akıntıya kapıldı.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ve AFAD ekiplerince yapılan arama sonucu sürücünün cesedine ulaşıldı.

Belde sakinlerinden Bedel Babat, gazetecilere yaptığı açıklamada, kahvehanede oturdukları sırada olayı duyarak kaza yerine geldiklerini söyledi.

Babat, araçta 3 kişinin bulunduğunu belirterek, "Virajı alamayarak dereye devrilmiş. Herkes bir taraftan kurtarmak için koşuşturdu. Derenin kenarındaki iki kişiyi kurtardılar. Veysi Gök'ün 1,5 kilometre suda sürüklendikten sonra ağaçların arasında sıkışmış cansız bedenini buldular." diye konuştu.

