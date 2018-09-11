GÜNCELLEME - Şırnak'ta nehre giren Suriyeli boğuldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne giren Suriye uyruklu gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Suriyeli Muhammed El Tamer, (22) bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Çevredekilerin polise haber vermesi üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Cizre Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekibinin çalışması sonucu Tamer'in cesedine ulaşıldı.

Cesedin sudan çıkarıldığı sırada Tamer'in arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Ceset otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

