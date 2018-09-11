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GÜNCELLEME - Şırnak'ta nehre giren Suriyeli boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 20:43 | Son Güncelleme

Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Suriye uyruklu gencin cesedine ulaşıldı CESEDİN BULUNMASI BİLGİSİ EKLENDİ

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne giren Suriye uyruklu gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Suriyeli Muhammed El Tamer, (22) bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Çevredekilerin polise haber vermesi üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Cizre Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekibinin çalışması sonucu Tamer'in cesedine ulaşıldı.

Cesedin sudan çıkarıldığı sırada Tamer'in arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Ceset otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Suriyeli şırnak

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