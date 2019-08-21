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GÜNCELLEME - Şırnak'ta terör operasyonu: 3 şehit, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 20:38 | Son Güncelleme

Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı ŞEHİT SAYISI BİLGİSİ EKLENDİ

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonu düzenlendi.

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

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3 şehit şırnak

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