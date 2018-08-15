GÜNCELLEME -Şırnak'ta terör operasyonu: 31 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK aparatı YPS içinde kurye, milis, işbirlikçi olarak KCK/TY yapılanması içinde faaliyetler yürüten, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilerin yakalanması, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi amacıyla 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ve üst aramalarında, örgüte müzahir doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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