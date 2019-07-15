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GÜNCELLEME - Şırnak'ta yol yapımında çalışan işçilere terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 12:48 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Suriye uyruklu işçi Valid Youssef yaşamını yitirdi - Saldırıda yaralanan iki işçiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi ÖLEN VE YARALANAN İŞÇİLERİN KİMLİK BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Suriye uyruklu işçi Valid Youssef hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saat 07.45'te Beytüşşebap Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki yolun yapımında çalışan işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda araçta bulunan Suriye uyruklu Valid Youssef, Yaşar Çetin ve Ferhat Öncü yaralandı.

Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Youssef, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Tedavisi süren iki yaralıdan Çetin'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırının ardından bölgede hava destekli başlatılan operasyon sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
şırnak terör saldırısı

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