GÜNCELLEME - Şişli'de cinsel saldırı iddiası

İSTANBUL (AA) - Şişli'de, bir parkta yarı çıplak halde bulunan ve cinsel saldırıya uğradığını iddia eden kadın sevk edildiği hastanede akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Abide-i Hürriyet Parkı'nda 08.30 sıralarında G.Y, belden altı yarı çıplak şekilde parkta yatar halde bulundu. Kadın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

G.Y'nin cinsel saldırıya uğradığını söylemesi üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis olay yeri çevresinde yaptığı çalışmada 2 tanığın ifadesine başvurdu. Tanıklar, kadını bir gün önce aynı parkta belden aşağı çıplak gördüğünü ve etraftakilerden para istediğini anlattı.

İfadesine başvurulmak üzere polis merkezine getirilen kadın, saldırgan ve dengesiz davranışları nedeniyle hastaneye sevk edildi. Hekim muayenesi sonucu akli dengesi yerinde olmadığı tespit edilen kadının, Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatışına karar verildi.

