HABER

GÜNCELLEME - Şişli'de otobüs köprü ayağına çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 22:21 | Son Güncelleme

Mecidiyeköy'de bir otomobille çarpıştıktan sonra köprünün ayağına çarpan otobüsteki 18 kişi yaralandı YARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir otomobil ve özel halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde Levent istikametine giden, Reşat K. yönetimindeki 34 HY 3543 plakalı özel halk otobüsü, yola çıkan Emir Haktan C. yönetimindeki 34 FR 3330 plakalı otomobille çarpıştı. Halk otobüsü daha sonra köprünün ayağına çarparak durabildi.

Kazada, otobüs şoförü Reşat K. ile otobüsteki 17 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırmasının ardından sona erdi.

PARTNERPodyumu yıkıp geçtiler...Podyumu yıkıp geçtiler...
İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!
Yurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadelerYurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza otobüsotomobil Şişli yaralı

En Çok Okunan Haberler

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: MHP her an o gemiyi terk edebilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: MHP her an o gemiyi terk edebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!

İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!

Yurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadeler

Yurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadeler

Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.