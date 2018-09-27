GÜNCELLEME - Şişli'de otobüs köprü ayağına çarptı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir otomobil ve özel halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde Levent istikametine giden, Reşat K. yönetimindeki 34 HY 3543 plakalı özel halk otobüsü, yola çıkan Emir Haktan C. yönetimindeki 34 FR 3330 plakalı otomobille çarpıştı. Halk otobüsü daha sonra köprünün ayağına çarparak durabildi.
Kazada, otobüs şoförü Reşat K. ile otobüsteki 17 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırmasının ardından sona erdi.
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