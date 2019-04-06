HABER

GÜNCELLEME - Şişli'de zincirleme trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 23:46 | Son Güncelleme

Halk otobüsleri ve bazı araçların karıştığı trafik kazasında yaralanan 24 kişi hastaneye kaldırıldı DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Şişli'de halk otobüslerinin de karıştığı zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde seyreden Selami Ük yönetimindeki Beşiktaş-Mecidiyeköy seferini yapan özel halk otobüsü, sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce önündeki 3 otomobile, daha sonra yoldaki iki halk otobüsüne çarptı.

Kazada, otobüs ve araçlardaki 24 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri şoför mahallinde sıkışan bir otobüs sürücüsünü araçtan çıkarırken, kazada yaralanan 24 kişi, sağlık ekiplerince Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddenin Zincirlikuyu istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Olay yerine gönderilen vinç ve çekicilerin yardımıyla kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERAslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?Aslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?
Kadıköy'de trafik kazası: 4 yaralıKadıköy'de trafik kazası: 4 yaralı
Bartın’da 5 sandıkta oy sayımı tamamlandıBartın’da 5 sandıkta oy sayımı tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
halk otobüsü İstanbul Valiliği Şişli trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Kırklareli'de yeniden oy sayımı bitti! Kazanan belli oldu!

Kırklareli'de yeniden oy sayımı bitti! Kazanan belli oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti

AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Tunceli Valisi'nden Komünist Başkan Maçoğlu'na 'borç' yanıtı

Tunceli Valisi'nden Komünist Başkan Maçoğlu'na 'borç' yanıtı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı haber Hatay'dan geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

06 Nisan 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

06 Nisan 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Mert'i emekli polis babası değil, kardeşi öldürmüş

Aile içinde 'cinayet bilmecesi!' Film gibi olay

Bursa'da bir kişi hareket halindeki trenin önüne atlayarak hayatını kaybetti

Bursa'da kan donduran olay! Bir kişi hareket halindeki trenin önüne atladı!

Sınava kurşun kalem yerine tabanca kurşunuyla geldi

Sınava kurşun kalem yerine öyle bir şeyle geldi ki! Görenler şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.