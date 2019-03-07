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GÜNCELLEME - Sivas merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 21:03 | Son Güncelleme

Yakınları cezaevinde bulunan ve örgütle irtibat halinde olan kişilere para desteği sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklandı - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheliden 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.A, A.A, R.C, A.K, G.G, Ç.Ç, R.T, S.A. ve Ö.I. tutuklandı. E.K, N.G, H.D, B.K, Ş.U, F.G. ve B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 16 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sivas merkez, Gürün ve Şarkışla ilçelerinin yanı sıra Kayseri, Erzincan ve Aydın'da, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince 26 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18'i kadın 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, yakınları cezaevinde bulunan ve örgütle irtibat halinde olan kişilere para desteği sağladığı tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY operasyon Sivas

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