HABER

GÜNCELLEME - Sivas merkezli "hayali hayvan satışı ve usulsüzlük" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 23:52 | Son Güncelleme

Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği hesabından yaklaşık 1,5 milyon doların usulsüz harcandığı iddiasıyla 18 şüpheli yakalandı - Şüphelilerden 14'ü serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, "hayali hayvan satışı" ve "usulsüzlük" yaptıkları iddia edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin, "2007-2017 yıllarında kesilen stopaj kesintilerinin vergi dairesine yatırılmaması", "Usulsüz ve hayali hayvan satışından gelir elde edilmesi", "Usulsüz destekleme ödemeleri" ve "Küpe işlemlerinde usulsüz giderler" yapılması üzerine zimmet, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında bin 250 kişinin bilgi sahibi olarak ifadesine başvurdu.

Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden temin edilen 250 klasör ve 85 bin sayfa evrak incelendi.

Birliğe ve şüphelilere ait muhtelif bankalardan temin edilen 100'e yakın hesaba ait hareketleri inceleyen polis ekipleri, birlik hesabından yaklaşık 1,5 milyon doların usulsüz harcandığını tespit etti.

İstanbul, Tekirdağ ve Sivas il merkeziyle, Şarkışla, Gürün, Kangal, Ulaş ve Yıldızeli ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler E.D, İ.H, B.T, B.Ö, Z.G, A.D, Z.A, T.Y, H.B, A.K, F.G, S.C, H.S, İ.K, İ.H.K, M.K, C.Y. ve M.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin, 2'si savcılık sorgularının ardından salıverildi, 11 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

PARTNERNe kadar kazandığı ortaya çıktı!Ne kadar kazandığı ortaya çıktı!
Belediye Başkanından İş-Kur’a tepki: "Adilane işçi dağıtımı yapılsın"Belediye Başkanından İş-Kur’a tepki: "Adilane işçi dağıtımı yapılsın"
Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, Tuzluca’da konferansa katıldıHadi Özışık ve Süleyman Özışık, Tuzluca’da konferansa katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon Sivas

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sınırdaki evler boşaltılıyor' haberlerine Ceylanpınar Kaymakamlığı'ndan açıklama

Sınıra yakın mahallelerin boşaltıldığı iddiasına yalanlama

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 7 Ekim 2019 On Numara sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı

Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.