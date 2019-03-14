HABER

GÜNCELLEME - Sivasspor kafilesini taşıyacak uçağa "yıldırım" rötarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 22:43 | Son Güncelleme

KAFİLENİN İSTANBUL’A GİTMESİ EKLENDİ

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç dolayısıyla İstanbul'a gidecek Sivasspor kafilesini taşıyacak tarifeli uçak, Sivas'a gelişinde yakınında oluşan yıldırım nedeniyle dönüş için rötar yaptı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan havalanan ve saat 16.30'da Sivas-İstanbul seferini yapması planan uçağın, Nuri Demirağ Havalimanı'na yaklaştığı sırada yakınında yıldırım oluştu.

Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken, elektronik aksamda sorun yaşanabileceği ihtimali üzerine Kayseri'den teknik ekip çağrıldı. Teknik ekibinin incelemesinde herhangi bir arızaya rastlanmadı.

Rötar nedeniyle kulüp tesislerine dönen Sivasspor kafilesi yeniden Nuri Demirağ Havalimanı’na geldi.

Güvenlik kontrolünden geçen kırmızı-beyazlı kafile, uçakla İstanbul’a hareket etti.

PARTNERSaba Tümer'in bir de kardeşini görünSaba Tümer'in bir de kardeşini görün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Belediye Başkanı Toprak’tan vahşi saldırıya uğrayan Rabia’ya destek ziyaretiBelediye Başkanı Toprak’tan vahşi saldırıya uğrayan Rabia’ya destek ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor futbol Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an

Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden kritik uyarı! Yarına dikkat

'Yerli otomobil 3. seviyeye hazır otonom araç olacak'

'Yerli otomobil 3. seviyeye hazır otonom araç olacak'

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: İnfaz timindeki 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: İnfaz timindeki 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Gaziantep'te 57 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısı davasında karar

Gaziantep'teki kanlı saldırı davasında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.