HABER

GÜNCELLEME - Sivas'ta 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 17:56 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir otomobilde yapılan aramada 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Batman Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, Mustafa A. (29) yönetimindeki otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü girişinde durduruldu.

Otomobilde, narkotik köpeği Ares'in de katılımıyla arama yapıldı.

Aramada, aracın motor bölümüne gizlenmiş 60 paket halinde 28 kilo 885 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan Mustafa A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Bursa’ya Kastamonu çıkarmasıBursa’ya Kastamonu çıkarması
Gürsu’dan Göbeklitepe’ye kültür köprüsüGürsu’dan Göbeklitepe’ye kültür köprüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eroin operasyon Sivas uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

Dünyada sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol katediyorlar

Sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol geliyorlar

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Aşırı yağışlar Kızılırmak'ın rengini değiştirdi

Drone ile bugün çekildi! Kızılırmak'in rengi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.