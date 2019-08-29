GÜNCELLEME - Sivas'ta HES kanalı patladı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, D-100 kara yolundan geçen 3 aracın suya kapıldığı bildirildi.

Vali Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolunun su altında kaldığını belirtti.

Patlamanın Koyulhisar'da gerçekleştiğini aktaran Ayhan, "Şu an bize gelen ihbarda 3 araç suya kapılıyor, 2 araç kurtarıldı, alan taraması yapılıyor. 6 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı." diye konuştu.

Suyun kesildiğini ve kapakların kapatıldığını dile getiren Ayhan, "Su tahliyesi yapılıyor. Kontrol altında ama başka vatandaşımız var mı yok mu ona bakıyoruz." dedi.

- Dere yatağında arama çalışmaları sürüyor

Öte yandan HES kanalının patlamasının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Patlama nedeniyle D-100 kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Ekipler, suyun dere yatağına başka araçların sürükleme ihtimaline karşı arama çalışmalarını sürdürüyor. Havanın karanlık olması ve arazi koşulları nedeniyle dere yatağındaki çalışmalarda güçlük yaşanıyor.