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GÜNCELLEME - Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 21:12 | Son Güncelleme

Suşehri ilçesinde içinde bulundukları araçta 4 kilo 659 gram eroin ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu ilçe girişinde Edip K. yönetimindeki 16 NOK 65 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, stepne içinde koli bandına sarılı 4 kilo 659 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Edip K. ile araçtaki Hikmet B, Suşehri Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
eroin Sivas Suşehri

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