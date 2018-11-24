GÜNCELLEME - Sivas'taki cinayet

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kamu kurumuna ait sosyal tesiste 2 mesai arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı ile kayınbiraderi tutuklandı.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisi'nin yemekhanesinde çıkan kavga sonrasında 2 arkadaşını pompalı tüfekle vuran A.K. ile olayda kullandığı tüfeği temin ettiği ileri sürülen kayınbiraderi T.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Eşiyle yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı belirtilen zanlının, ifadesinde cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisi'nin yemekhanesinde önceki gece çıkan kavga sonrasında 2 arkadaşını pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçan A.K, Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin drone yardımıyla yaptıkları çalışma sonucu Kurt Deresi bölgesinde arazide yakalanmış, A.K'nin ifadeleri doğrultusunda tüfeği temin ettiği öne sürülen kayınbiraderi T.Ç. de ikamet ettiği Şarkışla ilçesinde gözaltına alınmıştı.

