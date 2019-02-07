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GÜNCELLEME - Sivas'taki silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 15:21 | Son Güncelleme

Eniştesi tarafından tabancayla vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti - Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas'ta alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada eniştesi tarafından silahla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi, adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu öne sürülen eniştesi S.D. (41) tarafından silahla yaralanan Murat Çalışkan (32), tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sivas'ta dün S.D, Örtülüpınar Mahallesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önünde karşılaştığı kayınbiraderi Murat Çalışkan ile tartışmaya başlamıştı. S.D, Çalışkan'ı tabancayla yaralamıştı.

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cinayet Sivas zanlı

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