HABER

GÜNCELLEME - Sivas'taki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 17:49 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Silahlı kavgada bacağından yaralanan Yasin G'nin (33) de aralarında bulunduğu şüpheliler T.B. (36), N.H. (59), A.K. (49), H.I. (34), S.K. (31) ve A.K'nin (21) İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Yasin G. ile S.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, H.I. ve T.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Eğriköprü Mahallesi Yurtlar mevkisinde, 2 gün önce bir kafeterya önünde Yasin G. ile S.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Bunun üzerine S.K. tabancayla Yasin G'yi bacağından yaralamış, aynı silahtan çıkan mermilerden biri de olay yerine yakın başka bir kafeteryada oturan Yunus D'nin (20) yüzüne isabet etmişti.

Yok artık! Bir anda kontrolden çıktı ve... Yok artık! Bir anda kontrolden çıktı ve...
Bürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydıBürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydı
Elektrikli araç yarışlarının kazananları belli olduElektrikli araç yarışlarının kazananları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
silahla yaralama Sivas

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş bankaya koştu

Vatandaş bankaya koştu

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İran'dan 'savaş uyarısı'

İran'dan 'savaş uyarısı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı

Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

Son dakika: Bakanlık duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şehit Eren Bülbül’ün annesinden HDP önünde eylem yapan annelere destek

Şehit Eren Bülbül’ün annesinden o annelere destek

Son dakika: İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nin de içerisinde bulunduğu alanda yangın!

Nükleer Araştırma Merkezi risk altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.