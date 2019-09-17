HABER

GÜNCELLEME - Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 2'si çocuk 7 kişiyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 21:08 | Son Güncelleme

Şüpheli iki kişi, kovalamaca sonucunda yakalandı DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 2'si çocuk 7 kişiyi yaraladı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da sokaklarda silahla ateş açarak ilerleyen motosikletli 2 saldırgan, 2'si çocuk 7 kişiyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, plakası bulunmayan motosikletteki 2 şüpheli, Karlıtepe Mahallesi'ndeki Cami, Vefa ve Dirsek sokakları ile Bülbüldere Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle rastgele silahla ateş açarak ilerledi.

Açılan ateş sonucu sokaklarda bulunan 2'si çocuk 7 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçmaya devam etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralıları, çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kovalamaca sonucunda saldırganları Karlıtepe Mahallesi 11. Devriye Sokak'ta yakaladı.
Şüpheliler Osman C. (22) ve Murat A. (24) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerden Osman C'nin, "kasten yaralama", "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "mala zarar verme", "uyuşturucu kullanma" ve "bisiklet-motosiklet hırsızlığı" suçlarından 11 kaydı, şüpheli Murat A'nın da 4 suçtan araması, "yaralama" ve "sahte kimlik kullanma" suçlarından 5 kaydı bulunduğu belirtildi.

Bu arada, saldırganlarca açılan ateş nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 5 kişiyi yaraladı

Sokak sokak gezerek insan vurdular

Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü
Dikkat çeken ifadeler! 'Meryem Ana'ya iftira atıldığı gibi...'Dikkat çeken ifadeler! 'Meryem Ana'ya iftira atıldığı gibi...'
Bodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist otelde bulundu (2)Bodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist otelde bulundu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa silahlı saldırı yaralama

En Çok Okunan Haberler

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıra İstanbul'a geldi! Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti

Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti

HDP önünde eylem yapan aileyi tehdit etmişti! Yakalandı

HDP önünde eylem yapan aileyi tehdit etmişti! Yakalandı

Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

Motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

"Adnan Oktar Suç Örgütü" davasında dikkat çeken ifadeler

Dikkat çeken ifadeler! 'Meryem Ana'ya iftira atıldığı gibi...'

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.